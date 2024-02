Barometr Dobroczynności: Polacy dużo rozmawiają w Internecie o organizacjach dobroczynnych, jednak liczba osób przekazujących odsetek podatku na te cele spadła

W Polsce z Internetu korzysta już 88 proc. populacji, dziennie spędzamy w nim średnio sześć godzin i siedemnaście minut. Czerpiemy z niego informacje i dyskutujemy na każdy temat - również filantropii oraz działalności organizacji pożytku publicznego.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy słowo „fundacja” w polskim Internecie zostało wymienione niemal 3,2 mln razy, jak wynika z analizy wypowiedzi internautów przeprowadzonej przez Fundację Dr Clown, która od 25 lat wyznacza standardy w terapii śmiechem i sposobach budzenia radości u dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach. Najczęściej fundacje wymieniane są w kontekście działań na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania sportu i edukacji, a także działań państwa. Jednak wśród najpopularniejszych wypowiedzi dominują te publikowane przez fundacje opiekujące się zwierzętami, np. na temat psów i kotów potrzebujących domu. „Zwierzęta” lub „zwierzeta” należą również do najczęściej pojawiających się hasztagów.

W kontekście dobroczynności wiele też mówi się o różnego rodzaju zrzutkach i zbiórkach - w ciągu minionych dwunastu miesięcy internauci wspominali o nich niemal 836 tys. razy. Tutaj najpopularniejsze są informacje o zbiórkach na leczenie i rehabilitację, głównie dzieci, oraz na rzecz bezdomnych zwierząt.

W porównaniu stosunkowo niewiele wzmianek w takim samym okresie odnotowały wyrażenia „dobroczynność”, „działalność dobroczynna” i „działalność charytatywna” - łącznie 28,5 tys. wypowiedzi. W tym kontekście pojawia się wątek pobudek religijnych, a wśród najpopularniejszych hasztagów znalazły się m.in. „wielkipost” oraz „intencjamodlitewna”. Są to też jedyne z omawianych haseł, które najczęściej pojawiają się na portalach internetowych - w przypadku fundacji oraz zbiórek i zrzutek zdecydowana większość wypowiedzi pochodzi z Facebooka. Natomiast hasło „fundacja” jako jedyne z powyższych częściej pojawia się w wypowiedziach kobiet, od których pochodzi niemal 58 proc. wzmianek.

O ile o dobroczynności polscy internauci rozmawiają z mniej więcej równym natężeniem od rana do wieczora, to liczba rozmów na pozostałe tematy gwałtownie wzrasta po godzinie 19. W grudniu gwałtownie przybywa wypowiedzi dotyczących dobroczynności oraz zrzutek i zbiórek, podczas gdy temat fundacji cieszy się równą popularnością przez cały rok.

Odpisanie 1,5% podatku - prosty sposób na pomoc i… poprawę humoru

Między styczniem a kwietniem gwałtownie wzrasta liczba wypowiedzi na temat możliwości odpisania odsetka podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od 2023 r. można odpisać 1,5 proc., wcześniej był to 1 proc.

Z dostępnych badań wynika, że niektóre osoby nie odpisują części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, ponieważ ta kwestia ich nie interesuje, albo nie wiedzą, jak to zrobić. Jak podaje Ministerstwo Finansów, liczba podatników i podatniczek, którzy w 2023 r. skorzystali z tej możliwości, była o ponad 3 mln mniejsza, niż rok wcześniej, chociaż sama przekazana kwota, dzięki zmianom w przepisach, była rekordowa. Tymczasem jest to naprawdę prosty i łatwo dostępny sposób na spełnienie dobrego uczynku - co, jak udowodniono, daje satysfakcję, poprawia samopoczucie psychiczne i podnosi samoocenę. W Fundacji Dr Clown doskonale wiemy, jak duże znaczenie dla zdrowia, również fizycznego, ma dobry humor - od 25 lat wspieramy procesy leczenia poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości uśmiechu. Warto więc zainteresować się tą formą pomagania, nie tylko z myślą o dobru innych, ale też o swoim - mówi Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown.

Przy okazji rozliczenia PIT-u w ubiegłym roku 12,7 mln podatników i podatniczek przekazało w ten sposób w sumie 1,53 mld zł - o 416 mln zł więcej, niż rok wcześniej.

„Barometr Dobroczynności” to nowy cykl przygotowywany przez Fundację Dr Clown, poświęcony kondycji polskich organizacji dobroczynnych oraz stosunkowi Polek i Polaków do działań charytatywnych, który będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Analizę wypowiedzi internautów przeprowadzono za pomocą narzędzia SentiOne za okres od 1 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2024 r.