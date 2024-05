Niemal co 2. osoba angażująca się w wolontariat ma większe poczucie celu w życiu. Fundacja Dr Clown ogłasza rekrutację na wolontariuszy w 38 miastach całej Polski

Według nowych badań, co 4. osoba udzielająca się charytatywnie jako wolontariusz ma lepsze samopoczucie psychiczne, co 5. wyższą samoocenę i poczucie pewności siebie, a co 10. jest mniej zestresowana. Wolontariat jest więc formą pomocy nie tylko innym, ale też samemu sobie. Jednak Polska pod względem tego typu aktywności swoich obywateli zajmuje jedno z ostatnich miejsc na świecie. Fundacja Dr Clown, koordynująca pracę blisko 500 profesjonalnie przeszkolonych wolontariuszy docierających z terapią śmiechem do podopiecznych niemal 150 szpitali i placówek specjalistycznych w całej Polsce, rozpoczyna nabór na Doktorów Clownów w 38 miastach.