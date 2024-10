Fundacja Dr Clown w autobusach i tramwajach 12 miast świętuje Światowy Dzień Uśmiechu i 25-lecie swojej działalności

Od 1999 r. w pierwszy piątek października obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu, którego pomysłodawcą jest Harvey Ball, twórca tzw. smiley face – znanego na całym świecie symbolu żółtej, uśmiechniętej twarzy. W tym dniu przypominamy o tym, jak ważne w życiu są życzliwość, bezinteresowny uśmiech i radość życia.

W ciągu 25 lat naszej działalności wywołaliśmy już w Polsce ponad milion uśmiechów. Środki zbierane przez fundację, m.in. z wpłat , są przeznaczane w dużej mierze na finansowanie szkoleń Doktorów Clownów, ich wyposażenia i dojazdów oraz na organizację dobroczynnych akcji specjalnych – mówi Agata Bednarek, prezeska Fundacji Dr Clown. – Wspieramy procesy leczenia naszych podopiecznych poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości uśmiechu. Dobry humor, uśmiech i życzliwość wobec innych mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego obu stron tych relacji. Chcemy o tym przypominać tak w Dzień Uśmiechu, jak i przez cały rok.

Fundacja Dr Clown, która obchodzi właśnie 25-lecie swojej działalności i od lat wyznacza w Polsce standardy terapii śmiechem, w Światowym Dniu Uśmiechu rozpoczyna współpracę z Fujifilm, japońskim koncernem technologicznym, z 90-letnim doświadczeniem w tworzeniu innowacji. Firma działa m.in. w obszarze fotografii, urządzeń i systemów medycznych – zarówno z zakresu profilaktyki, diagnostyki i terapii, systemów poligraficznych. Realizując cel grupy „Podarujmy światu więcej uśmiechu”, staramy się nie tylko tworzyć produkty i usługi, ale angażować w ważne inicjatywy. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy Fundacji Dr Clown z Fujifilm kilka tysięcy małych pacjentów podczas wizyt w szpitalach nie tylko otrzyma od Doktorów Clownów powód do uśmiechu, ale też zatrzyma go na pamiątkowym zdjęciu – mówi Paweł Augustyn, Prezes i Dyrektor Zarządzający Fujifilm w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja Dr Clown rusza autobusami i tramwajami w całej Polsce, aby wzbudzić radość

Oprócz tego 4 października w 12 polskich miastach Doktorzy Clowni będą opowiadać o Fundacji i terapii śmiechem w miejskich autobusach i tramwajach, udostępnionych dzięki uprzejmości lokalnych przewoźników. Pełna lista miast, w których odbywa się akcja, oraz numerów poszczególnych linii autobusowych dostępna jest tutaj.

Życzliwość zwiększa poczucie sensu w życiu i łagodzi objawy depresji

Jak wykazują badania, własne serdeczne zachowanie oraz zwracanie uwagi na życzliwość w otoczeniu zmniejszają objawy depresji czy lęku. Według badań amerykańskich psychologów mogą one również wpływać na zdrowie mózgu i zwiększenie odporności psychicznej. Co ciekawe, nawet wymuszony uśmiech pozytywnie wpływa na zdrowie i poprawę humoru, ponieważ organizm nie wyczuwa różnicy pomiędzy śmiechem prawdziwym i sztucznym.

Badania potwierdzają skuteczność terapii śmiechem

Według badań, w leczeniu bólu przewlekłego terapia śmiechem przyniosła jego średnią redukcję nawet o 30 proc. („The Journal of Pain”). Wśród osób z niepełnosprawnościami program terapii śmiechem doprowadził do poprawy samopoczucia o 35 proc. oraz zmniejszenia poziomu stresu o 20 proc. („Disability and Rehabilitation”). Terapię śmiechem stosuje przy leczeniu wielu chorób i schorzeń, m.in. nowotworów.