Rocznie w Polsce hospitalizowanych jest 1,2 mln dzieci. Fundacja Dr Clown prezentuje e-book i film, które pomogą przygotować dziecko na pobyt w szpitalu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rocznie w Polsce w szpitalach ogólnych hospitalizowanych jest ok. 1,2 mln dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pobyt w tym miejscu nie należy do przyjemnych i bywa stresujący niezależnie od wieku, a w przypadku małego pacjenta dodatkowo wiąże się też często z niezrozumieniem sytuacji, tęsknotą za rodzicami oraz, wśród nastolatków, frustracją wynikającą z konieczności przebywania na oddziale ze znacznie młodszymi dziećmi i poczuciem braku decyzyjności.

Fundacja Dr Clown, która od 25 lat pomaga leczyć uśmiechem dzieci w szpitalach i placówkach specjalistycznych, oraz Bank BPH wspólnie przygotowali film „Idzie Klara do szpitala”, który ma na celu pomóc dzieciom zrozumieć, jak wygląda pobyt w takiej placówce, np. w związku z badaniami, i opanować naturalny w tej sytuacji lęk. Wideo dostępne jest na kanale YouTube Fundacji Dr Clown.

Filmowi towarzyszy e-book „Jak wspierać dziecko w czasie pobytu w szpitalu”, w którym rodzice i opiekunowie znajdą porady, jak pomóc dziecku (zarówno młodszemu jak i nastolatkowi) w tej niełatwej i stresującej sytuacji, jak się na nią przygotować i jak o niej rozmawiać. Znajduje się tam także spis praw przysługujących młodemu pacjentowi podczas hospitalizacji. Treść e-booka oraz film były konsultowane z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta i uzyskały jego aprobatę. Na wybranych szpitalnych izbach przyjęć, SOR-ach i w przychodniach przyszpitalnych pojawią się plakaty z kodami QR kierującymi do filmu oraz do e-booka.

To oczywiste, że pobyt w szpitalu, także zaplanowany, budzi u dzieci obawy. Stają one w obliczu nieznanej sytuacji, mierząc się jednocześnie z bólem i obniżonym samopoczuciem. Rolą rodziców i opiekunów w tej sytuacji jest wspieranie dziecka, zwracanie uwagi na jego emocje i właściwa na nie reakcja. Jedną z najlepszych dróg w tym wypadku jest poświęcenie dziecku czasu oraz rozmowa – mówi Agata Bednarek, prezeska Fundacji Dr Clown. – Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że rodzice i opiekunowie w takiej sytuacji sami często są zdenerwowani i zestresowani, czują się zagubieni. By im pomóc, przygotowaliśmy film w przystępny sposób przybliżający dzieciom szpitalną rzeczywistość, a także e-book ułatwiający przygotowanie się do hospitalizacji. Ważnym elementem radzenia sobie ze związanym z pobytem w szpitalu stresem jest też świadomość przysługujących młodemu pacjentowi i jego opiekunom praw.

Prawa dzieci przebywających w szpitalach reguluje Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu, której podstawą jest ratyfikowana przez Polskę Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka. Nad jej przestrzeganiem czuwa Rzecznik Praw Dziecka, a w niektórych szpitalach funkcjonuje również stanowisko Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. W razie potrzeby niepełnoletni pacjent sam może skontaktować się z Rzecznikiem lub Pełnomocnikiem, a także poprosić o rozmowę z psychologiem. O ile nie występują obiektywne przesłanki, jak np. zagrożenie dla zdrowia pacjenta, bliska osoba dorosła ma prawo towarzyszyć mu w szpitalu przez całą dobę, również na oddziale intensywnej terapii.

Decyzja o zaangażowaniu się w projekt tworzenia i finansowania filmu „Idzie Klara do szpitala” pojawiła się naturalnie, jako kontynuacja naszej kilkuletniej współpracy wolontariackiej z Fundacją Dr Clown. Jako firma społecznie odpowiedzialna wspieramy lokalne społeczności i zależy nam na zaangażowaniu w projekty wartościowe i wpływające pozytywnie na najbardziej potrzebujące grupy społeczne – mówi Anna Żemojtel, Menedżer ds. Zarządzania Programami IT i Lider Wolontariatu w Banku BPH. – Pomysł spodobał nam się tak bardzo, że nie tylko zdecydowaliśmy się film sfinansować, ale również zaangażowaliśmy się w jego powstanie bezpośrednio – nasi pracownicy oraz ich dzieci wystąpili jako aktorzy. Mamy nadzieję, że film pomoże w przygotowaniu dzieci do pobytu w szpitalu i dzięki temu ograniczy strach i stres u dzieci, jak również u ich rodziców.