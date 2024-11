Przez ostatnie 14 lat polski rynek domów seniora urósł o ponad 80 proc. Do 2060 r. aż 40 proc. Polaków będą stanowić osoby w wieku powyżej 60 lat

Polskie społeczeństwo się starzeje, a szczególnie szybko przybywa osób powyżej 80. roku życia – do 2033 r. mają stanowić już 7 proc. populacji. Zmiany te znajdują odbicie w rynku tzw. domów seniora. Od 2010 r. liczba tego typu placówek oferujących zakwaterowanie wzrosła o 106 proc., a bez zakwaterowania – o 74 proc. Niemal wszystkie znajdują się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej. Z okazji nadchodzącego Ogólnopolskiego Dnia Seniora Fundacja Dr Clown przygotowuje specjalną akcję, by przypomnieć, że to właśnie seniorzy mają nam najwięcej do przekazania i że warto poświęcać im swój czas i uwagę przez cały rok.